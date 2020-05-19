مع تزايد الإصابات بكورونا.. عودة 100 مليون صيني إلى الإغلاق مجددا

عاد نحو 108 ملايين شخص في المنطقة الشمالية الشرقية للصين إلى الإغلاق من جديد، حيث تسببت الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا المستجد في حدوث تراجع في انتقال البلاد إلى وضعها الطبيعي.

وفي تراجع مفاجئ عن عملية إعادة الفتح التي تتم حاليا في أنحاء الصين، قطعت مدن في إقليم جيلين، على سبيل المثال، خدمات النقل بواسطة القطارات والحافلات، وقامت بغلق المدارس وعزلت عشرات الآلاف من المواطنين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرغ".

وتسببت الإجراءات الصارمة في إصابة الكثير من المواطنين بحالة من الرعب، بعد أن كانوا قد اعتقدوا أن الفترة الأسوأ من تفشي الوباء في البلاد قد انتهت.

ويعكس رد الفعل السريع والقوي في الصين مدى الخوف من انتشار موجة ثانية من الإصابات، بعد أن تمكنت البلاد من السيطرة على انتشار الفيروس مقابل دفع تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.

كما يعتبر رد الفعل علامة على مدى هشاشة عملية إعادة الفتح في الصين وفي دول أخرى، حيث أن مجرد وجود تلميح إلى عودة حالات الإصابة من جديد قد يؤدي إلى عودة قرار الإغلاق الصارم.