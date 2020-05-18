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الإمارات تسجل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا


أعلنت المتحدثة الرسمي باسم حكومة الإمارات، آمنة الضحاك الشامسي، يوم الاثنين، أن السلطات الصحية في البلاد سجلت 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت آمنة الضحاك إن توسيع نطاق الفحوصات مستمر حيث تم إجراء 37844 فحص جديد وكشف عن 832 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19.

وأضافت أن إجمالي الحالات وصل إلى 24190 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

وأعلنت آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 9577 حالة بعد تسجيل 1065 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت أيضا عن تسجيل 4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 224 حالة، وأوضحت أن 14389 مريضا يتلقون العلاج من فيروس كورونا المستجد.

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