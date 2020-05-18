بوتين يدعو مسلمي روسيا للاحتفال بعيد الفطر في منازلهم

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مسلمي البلاد للإصغاء إلى صوت زعمائهم الدينيين والاحتفال بعد الفطر في المنازل وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال بوتين خلال اجتماع افتراضي (عبر الفيديو) مع القيادات الدينية للمسلمين وممثلي المجتمع في جمهورية داغستان جنوبي البلاد بشأن تداعيات تفشي وباء كورونا في المنطقة، إن "داغستان ستحصل على كل المساعدة المطلوبة لمكافحة العدوى"، مشيرا إلى "ضرورة حل مشكلة نقص أجهزة الاختبار والمعدات والكوادر الطبية في الجمهورية بأسرع وقت".

من جانبه، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الذي شارك في الاجتماع أيضا، إنه تم نشر 8,2 ألف سرير في أنحاء داغستان لاستقبال المصابين ب‍فيروس كورونا، وأن هناك 109 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحسب بيانات السلطات الصحية الروسية، فإن داغستان سجلت حتى اليوم 3460 إصابة ب‍كورونا، منها 89 خلال اليوم الماضي، إضافة إلى ما مجموعه 29 وفاة و1807 حالات شفاء.

ويوم السبت قال وزير الصحة الداغستاني، جمال الدين حاجي ابراهيموف، أن أكثر من 40 طبيبا توفيوا بسبب الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا في الجمهورية، فيما أوضحت الوزارة في وقت لاحق أن هذا العدد يشمل الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى أيضا.