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إيران تتوعد أمريكا بـ"الرد بقوة"


قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن لجوء الولايات المتحدة إلى القوة يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية، مؤكدا أن إيران سترد على أي تهديد يستهدف ناقلات نفطها.

وقال عراقجي، في بيان، إن "لجوء أمريكا إلى القوة والتنمر يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية وتدفق الطاقة الحر في العالم، وهو دليل واضح على القرصنة البحرية والانتهاك الصارخ للحقوق الدولية بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة".

 وأبلغ عراقجي السفير السويسري، راعي المصالح الأمريكية في طهران أن "إيران سترد بشكل سريع وحاسم على أي تهديد يستهدف ناقلات النفط الإيرانية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل التداعيات".

وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، عن استدعاء السفير السويسري في طهران (راعي المصالح الأمريكية) لتحذير أمريكا من "مغبة عرقلة حركة أي ناقلة نفط إيرانية في المياه الدولية".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة.

وقال في رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش ردا على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: "تهديدات أمريكا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين".

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