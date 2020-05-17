انخفاض حالات الإصابة الخطيرة بمرض كورونا إلى الصفر في الصين

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في الصين، اليوم الأحد،، إن عدد الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد والذين تعتبر حالتهم خطيرة في بكين انخفض إلى الصفر.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن لي هاي تشاو، رئيس لجنة الصحة ببلدية بكين، قوله في مؤتمر صحفي روتيني حول الوقاية من المرض والسيطرة عليه، إن "عدد الأشخاص الموجودين في مستشفيات ببكين انخفض إلى ست حالات".

وذكرت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي نشأ فيها الفيروس، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 أيار، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق.

وبدأت ووهان يوم 14 أيار حملة فحوص لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن أكدت في مطلع الأسبوع الماضي عن أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ رفع قيود العزل العام فيها في الثامن من نيسان.

ويزيد عدد الاختبارات التي تم إجراؤها في 16 أيار في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة عن 186400 اختبار تم إجراؤها في 14 و15 أيار، وكان أيضا الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة في ووهان في نشر البيانات في 21 شباط.

وتجري ووهان الاختبارات على أساس طوعي، وسيتم إخطار أولئك الذين تأتي نتائج فحوصهم إيجابية في أقرب وقت ممكن.