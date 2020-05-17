الصفحة الدولية

انخفاض حالات الإصابة الخطيرة بمرض كورونا إلى الصفر في الصين


أعلن مسؤول بقطاع الصحة في الصين، اليوم الأحد،، إن عدد الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد والذين تعتبر حالتهم خطيرة في بكين انخفض إلى الصفر.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن لي هاي تشاو، رئيس لجنة الصحة ببلدية بكين، قوله في مؤتمر صحفي روتيني حول الوقاية من المرض والسيطرة عليه، إن "عدد الأشخاص الموجودين في مستشفيات ببكين انخفض إلى ست حالات".

وذكرت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي نشأ فيها الفيروس، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 أيار، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق.

وبدأت ووهان يوم 14 أيار حملة فحوص لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن أكدت في مطلع الأسبوع الماضي عن أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ رفع قيود العزل العام فيها في الثامن من نيسان.

ويزيد عدد الاختبارات التي تم إجراؤها في 16 أيار في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة عن 186400 اختبار تم إجراؤها في 14 و15 أيار، وكان أيضا الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة في ووهان في نشر البيانات في 21 شباط.

وتجري ووهان الاختبارات على أساس طوعي، وسيتم إخطار أولئك الذين تأتي نتائج فحوصهم إيجابية في أقرب وقت ممكن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انخفاض حالات الإصابة الخطيرة بمرض كورونا إلى الصفر في الصين
العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل جثة هامدة داخل منزله
تقرير للبنتاغون يحذّر من هزيمة امريكا امام الصين اذا نشبت حرب بينهما
الصحة الكندية تبدأ أول اختبارات سريرية للقاح ضد فيروس كورونا في البلاد
إحصاءات: أكثر من 1.6 ألف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم
السعودية تسجل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ترامب يقيل مفتشا عاماً ورئيسة البرلمان ترد: أقيل بسبب تأدية واجبه بشرف
طالبوا بفدية مالية قدرها 42 مليون دولار.. قراصنة يهددون ترامب
روحاني: لم نتجاوز مرحلة الخطر وسندرس فتح العتبات جزئياً بعد رمضان
طبيب مشهور: كورونا سينتهي ولا موجة ثانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك