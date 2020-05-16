الصفحة الدولية

إحصاءات: أكثر من 1.6 ألف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم


أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم أن 1632 شخصا توفوا إثر إصابتهم بالوباء في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة.

وسجلت الجامعة، حسب البيانات التي نشرتها اليوم السبت، 25050 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال يوم أمس 15 مايو.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة خلال 113 يوما مرت منذ رصد أول حالة لفيروس كورونا في أراضيها، حسب بيانات الجامعة، 1443397 إصابة بالعدوى، بما في ذلك 87568 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إحصاءات: أكثر من 1.6 ألف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم
السعودية تسجل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ترامب يقيل مفتشا عاماً ورئيسة البرلمان ترد: أقيل بسبب تأدية واجبه بشرف
طالبوا بفدية مالية قدرها 42 مليون دولار.. قراصنة يهددون ترامب
روحاني: لم نتجاوز مرحلة الخطر وسندرس فتح العتبات جزئياً بعد رمضان
طبيب مشهور: كورونا سينتهي ولا موجة ثانية
طهران: إدارة ترامب عرضت نفسها كشريك غير موثوق به
الصحة العالمية: اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم نضمن توزيعهما بعدل
بعد الانتشار المتسارع لكورونا.. وزير الصحة البرازيلي يستقيل من منصبه
خلال 24 ساعة.. تسجيل 2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك