إحصاءات: أكثر من 1.6 ألف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم أن 1632 شخصا توفوا إثر إصابتهم بالوباء في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة.

وسجلت الجامعة، حسب البيانات التي نشرتها اليوم السبت، 25050 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال يوم أمس 15 مايو.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة خلال 113 يوما مرت منذ رصد أول حالة لفيروس كورونا في أراضيها، حسب بيانات الجامعة، 1443397 إصابة بالعدوى، بما في ذلك 87568 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.