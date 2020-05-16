ترامب يقيل مفتشا عاماً ورئيسة البرلمان ترد: أقيل بسبب تأدية واجبه بشرف

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،على إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، وذلك عقب فتح تحقيق يخص إساءة استخدام وزير الخارجية، مايك بومبيو، فيما ردّت رئيسة البرلمان الأميركي نانسي بيلوسي بالقول : " أقيل بسبب تأدية واجبه بشرف".

وبحسب وسائل إعلام فأن ترامب، قال إن "لينيك لم يعد يتمتع بثقته الكاملة، وإنه سيقال من منصبه في غضون 30 يوماً".

وأفادت وسائل إعلام أن لينيك بدأ التحقيق مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، للاشتباه في إساءته استخدام منصبه، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب ينتقم من الموظفين الحكوميين الذين يريدون محاسبة إدارته.

وفي رسالة وجهها، مساء الجمعة، لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قال ترامب، : "من الضروري أن أكون واثقا تماما فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم تعد هذه هي الحال في ما يتعلق بالمفتش العام"، في إشارة إلى ستيف لينيك.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مساعدين في الكونغرس، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، القول إن لينيك كان يحقق في شكاوى مفادها أن بومبيو أساء استخدام منصبه، وطلب من الموظفين أداء مهام شخصية له

وفي أول رد للديمقراطيين على هذه الخطوة، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن لينيك "عوقب لأنه أدى واجبه في حماية دستورنا وأمننا القومي بشرف".