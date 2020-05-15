خلال 24 ساعة.. تسجيل 2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بـ2307 حالات جديدة (مقابل 2039 في اليوم السابق).

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة أصبح بذلك 49176.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 292 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعا بتسع حالات خلال آخر 24 ساعة.