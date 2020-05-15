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اعتقال باحث من أصول صينية ضمن الحملة الأمريكية ضد "تجسس بكين"


أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عن اعتقال باحث سابق في مستشفى كليفلند، وهو من أصول صينية، ضمن الحملة ضد المحاولات الصينية المزعومة لسرقة الملكية الفكرية.

واعتقل مكتب التحقيقات المواطن الأمريكي تشينغ وانغ المولود في الصين، في ولاية أوهايو بتهمة الاحتيال.

ويقول المدعون الأمريكيون إن تشينغ وانغ حصل على منح فدرالية أمريكية بقيمة 3.6 مليون دولار أثناء عمله في المستشفى المذكور بالتزامن مع عمله عميدا لكلية العلوم الحيوية والتكنولوجيا في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ووهان الصينية، ما يعتبر انتهاكا لشروط منح الأموال.

واعتبر المحققون أن الباحث أخفى بشكل متعمد صلاته بالجهات الصينية. وأشاروا إلى أنه شارك في برنامج صيني للتواصل مع الأشخاص الذين يتمتعون بالإطلاع على التكنولوجيات الأجنبية ومعلومات ذات قيمة.

وأضافوا أن الصين تمكنت من الحصول على 3 ملايين دولار لتطوير عملياتها ومنشآتها للأبحاث من خلال أنشطة تشينغ وانغ.

وتم فصل المواطن من مستشفى كليفلند عقب العثور على صلاته بالصين.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بمحاولة سرقة الملكية الفكرية الأمريكية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا، وخاصة على خلفية انتشار فيروس كورونا، لكن بكين نفت ممارستها لأي أنشطة من هذا القبيل.

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