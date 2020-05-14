ترامب: جائحة كورونا أنهت عهد العولمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم أظهرت نهاية عهد العولمة.

ولفت ترامب، في مقابلة بثتها اليوم الخميس قناة "فوكس نيوز"، إلى ضرورة أن تصنع البضائع الأمريكية داخل الولايات المتحدة، مهددا بفرض ضريبة إضافية على الشركات الأمريكية التي تنتج سلعها خارج حدود البلاد.

وشن الرئيس الأمريكي هجوما جديدا على الصين، قائلا إن الولايات المتحدة تملك معلومات "غير جيدة" بالنسبة لبكين بشأن مصدر "كوفيد-19".

وأعرب ترامب عن "خيبة أمله العميقة" في الصين، محملا إياها المسؤولية عن الفشل في منع تفشي "كوريد-19" إلى مختلف أنحاء العالم، ولفت إلى أن علاقاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ طيبة، لكنه لا يريد التواصل معه حاليا.