الصفحة الدولية

استقالة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية


أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو أنه سيترك منصبه في 31 آب المقبل لأسباب شخصية.

وذكر أزيفيدو (62 عاما)، حسب بيان منشور على موقع المنظمة، أثناء اجتماع افتراضي بمشاركة جميع أعضائها اليوم الخميس، أنه يترك منصبه في 31 أغسطس، قبل عام من انتهاء فترة ولايته الثانية.

وأوضح البرازيلي أزيفيدو الذي يقود المنظمة منذ عام 2013 أن الإعلان مسبقا عن استقالته يتيح لأعضاء المنظمة وقتا لاختيار خليفة له في الأشهر القادمة، دون صرف الطاقة السياسية وتحويل الانتباه عن التحضيرات للمؤتمر الوزاري الـ12 الذي من المقرر أن يعقد في 2021، قائلا إنه كلما كان اختيار المدير العام الجديد مبكرا كان ذلك أفضل.

وقال أزيفيدو إنه حصل على فرصة للتفكير في هذا القرار خلال فترة التعطل الاضطراري عن العمل بسبب جراحة الركبة وإجراءات العزل المفروضة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المدير العام إن هذا القرار عائلي وجاء بعد التشاور مع الأقارب ولا علاقة له بوضعه الصحي، مبديا في الوقت نفسه قناعته بأن القرار يتجاوب مع مصالح المنظمة.

ويترك أزيفيدو منصبه في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي أضرارا هائلة جراء جائحة فيروس كورونا.

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