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ترامب يعين مستشاراً عربياً لقيادة جهود إنتاج لقاح كورونا


عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم المغربي منصف محمد مستشاراً رفيعاً لقيادة جهود حكومة الولايات المتحدة لتطوير لقاح فعّال ضد الفيروس، وفقا لما ذكر مسؤولان في البيت الأبيض.

والسلاوي هو باحث مغربي في الصناعات الدوائية يقيم في أميركا، وكان رئيسا سابقا لقسم اللقاحات في شركة "غلاكسو سميث كلاين".

وسيعمل الخبير المغربي في علم المناعة، وفق المصادر الأميركية، مستشارا رئيسيا للعملية وسيتولى الجنرال الأميركي غوستاف بيرنا منصب رئيس العمليات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا التعيين يأتي ضمن ما يسمى عملية لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر بحسب وكالة رويترز أن السلاوي، سيعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.

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