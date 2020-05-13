أمريكا تطلق اسما جديدا على كوريا الشمالية

أطلق مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين اسما جديدا على كوريا الشمالية، وذلك في سياق تصريحات له حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كي جونغ أون.

وقال أوبراين، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، "نسميها (مملكة الناسك)، من الصعب جدًا الحصول على معلومات عن كوريا الشمالية، إنهم ضنينين بالمعلومات، لكنهم نشروا صورا له وهو على قيد الحياة وبصحة جيدة، ونفترض ذلك"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

وقال أوبراين، إن بلاده تفترض أن "الزعيم الكوري الشمالي على قيد الحياة وبصحة جيدة بناءً على الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في البلاد".

وأضاف في إشارة إلى صور كيم في حفل أقيم في الأول من مايو "يبدو أنه قص شرائط في مصنع للأسمدة، لذا، كما تعلمون، فهو في حالة جيدة على الأرجح".

في سياق متصل، بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة شفهية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيدا بنجاح بكين في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن كيم في الرسالة "هنأه، مُقدراً عاليا أنه ينتهز فرصة الانتصار في الحرب ضد الوباء غير المسبوق".

وأضافت الوكالة أن "كيم أعرب عن أمنياته للرئيس الصيني بالصحة الجيدة، وقناعته بأن الحزب والشعب في الصين سيعززان النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن ويوسعانها بثبات، وبالتالي يظفران بالنصر النهائي بتوجيه حكيم من شي جين بينغ".