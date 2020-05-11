الصفحة الدولية

نائب الرئيس الأمريكي يخضع للعزل بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا


قالت وسائل إعلام أمريكية، أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، سيعزل نفسه بعد ثبات إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع، إن نائب الرئيس مايك بنس يعزل نفسه الآن، بعد تشخيص سكرتيره الصحفي المسؤول عن خلية الأزمة لفيروس كورونا المستجد، مصاب بمرض (كوفيد-19).

ولم يحضر مايك بنس، اجتماعا يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين العسكريين، وفقا للوكالة.

وقالت مصادر الوكالة، إن نائب الرئيس الأمريكي أجرى اختبارا لفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، ولكنه كان سلبيا.

وأضافت المصار، رغم أن التحليل كان سلبيا ولكن نائب الرئيس سيكون أكثر حذرا وسيبقى في المنزل.  

 

كانت السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، كاتي ميللر، ثبت إصابتها بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي. حيث كان آخر اجتماع بينهما يوم الخميس، حيث يترأس بنس خلية الأزمة.

وميلر متزوجة من أحد أقرب مساعدي ترامب، ستيفن ميللر، وفقا لبلومبرغ.

في نهاية هذا الأسبوع، أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين من أعضاء خلية الأزمة أنهم سيتخذون إجراءات العزل.

وقال رؤساء إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنهم سيعملون في الحجر الصحي، بينما قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه سيمارس ما يسميه الحجر الصحي "المعدل".

ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من مليون و327 ألف مصاب توفي منهم ما يقارب 80 ألف شخص.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا ترد على نسب البيت الأبيض النصر على النازية لـ"أمريكا وبريطانيا"
نائب الرئيس الأمريكي يخضع للعزل بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا
هجوم سيبراني إيراني على منشآت إسرائيلية والحكومة الأمنية تجتمع لبحثه
الصين تفند 24 “كذبة” حول فيروس كورونا أطلقتها الولايات المتحدة
ارتفاع قياسي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا في الإمارات
أوباما وترامب يتبادلان انتقادات حادة
وزير بريطاني: لجأنا لواشنطن للمساعدة في تحليل عينات الكشف عن كورونا
السعودية تسجل قفزة قياسية حادة في حصيلة الإصابات بكورونا
كورونا يخترق سجون النساء في الكويت ويصيب امرأة برتبة ضابط
جونسون يكشف عن خطوات "تنقذ الأرواح" في ظل جائحة كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
فيسبوك