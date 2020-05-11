نائب الرئيس الأمريكي يخضع للعزل بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية، أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، سيعزل نفسه بعد ثبات إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع، إن نائب الرئيس مايك بنس يعزل نفسه الآن، بعد تشخيص سكرتيره الصحفي المسؤول عن خلية الأزمة لفيروس كورونا المستجد، مصاب بمرض (كوفيد-19).

ولم يحضر مايك بنس، اجتماعا يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين العسكريين، وفقا للوكالة.

وقالت مصادر الوكالة، إن نائب الرئيس الأمريكي أجرى اختبارا لفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، ولكنه كان سلبيا.

وأضافت المصار، رغم أن التحليل كان سلبيا ولكن نائب الرئيس سيكون أكثر حذرا وسيبقى في المنزل.

كانت السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، كاتي ميللر، ثبت إصابتها بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي. حيث كان آخر اجتماع بينهما يوم الخميس، حيث يترأس بنس خلية الأزمة.

وميلر متزوجة من أحد أقرب مساعدي ترامب، ستيفن ميللر، وفقا لبلومبرغ.

في نهاية هذا الأسبوع، أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين من أعضاء خلية الأزمة أنهم سيتخذون إجراءات العزل.

وقال رؤساء إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنهم سيعملون في الحجر الصحي، بينما قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه سيمارس ما يسميه الحجر الصحي "المعدل".

ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من مليون و327 ألف مصاب توفي منهم ما يقارب 80 ألف شخص.