الامريكان يرسلون وسيط عربي الى الايرانيين يدعون فيه الى عدم الرد مقابل رفع العقوبات

افاد مصدر سياسي مطلع ان الولايات الامريكية المتحدة اتصلت باحد المسؤولين العرب ويرجح وزير الخارجية العماني وسلمته رسالة الى القيادة الايرانية يطلبون فيها عدم التصعيد والرد على اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد ابو مهدي المهندس مقابل رفع العقوبات الامريكية عن ايران ورجوع الى المفاوضات .

واوضح المصدر ان القيادة الايرانية رفضت هذا العرض جملة وتفصيلا لعلمها ان الامريكان يكذبون ويناورون ولن يفون بوعودهم