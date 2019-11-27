الصفحة الدولية

اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف يعلن القضاء على "مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية"


أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف ، الأربعاء، تمكن الإيرانيين من القضاء على "مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية".

وأشاد سماحة قائد الثورة الاسلامية في كلمة له، بالشعب الإيراني "على الحركة العظيمة التي قام بها منذ أيام"، مضيفا أنه "أثبت مرة أخرى أنه شعب مقتدر وعظيم"، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد سماحته تمكن الشعب الإيراني من القضاء على "مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية تم التمويل والتخطيط لها بهدف القيام بالتخريب وأعمال الشر والقتل"

ولفت إلى أن قوى الأمن الداخلي والتعبئة وحرس الثورة "واجهوا تلك المؤامرة وقاموا بواجبهم في مواجهة صعبة للغاية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف يعلن القضاء على "مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية"
ايران تنفي تخطيط قادتها العسكريين للهجوم على أرامكو السعودية
انتهاك المجال الجوي لواشنطن وانطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض
ترامب يتهم البرلمان بالمماطلة في التصديق على اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا وبيلوسي ترد
مسيرات شعبية في ايران تطالب القضاء بإنزال عقوبات شديدة بحق المخربين
مسؤول برلماني: روحاني يقبل استقالة وزير الزراعة
بلجيكا تعلن تمكنها من تعطيل عمل وكالة "اعماق" الداعشية
نائب ديمقراطي يؤكد: بقاء ترامب في منصبه "امر بالغ الخطورة"
الحكومة الإيرانية تعتذر للشعب عن قطع الانترنت
وزير البحرية الأمريكي: لم أهدد بالاستقالة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك