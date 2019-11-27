اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف يعلن القضاء على "مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية"

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف ، الأربعاء، تمكن الإيرانيين من القضاء على "مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية".

وأشاد سماحة قائد الثورة الاسلامية في كلمة له، بالشعب الإيراني "على الحركة العظيمة التي قام بها منذ أيام"، مضيفا أنه "أثبت مرة أخرى أنه شعب مقتدر وعظيم"، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد سماحته تمكن الشعب الإيراني من القضاء على "مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية تم التمويل والتخطيط لها بهدف القيام بالتخريب وأعمال الشر والقتل"

ولفت إلى أن قوى الأمن الداخلي والتعبئة وحرس الثورة "واجهوا تلك المؤامرة وقاموا بواجبهم في مواجهة صعبة للغاية".