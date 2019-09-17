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ولي العهد البحريني يعلن توقيع صفقة لشراء صواريخ “باتريوت” الأمريكية


أعلن ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، أن المنامة وقعت اتفاقية مع واشنطن حول شراء أنظمة “باتريوت” الأمريكية للدفاع الجوي.

وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية خلال لقاء ولي العهد البحريني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وقال ولي العهد البحريني: “وقعنا اليوم اتفاقية لشراء أول بطاريات باتريوت لنا، ومن المستحيل أن يكون هناك توقيت أفضل لذلك”.

وأشار ولي العهد البحريني إلى أن زيارته تهدف إلى “تعزيز العلاقات المبنية على قيم مشتركة”، وستركز على بحث تعزيز التعاون الأمني والتجاري.

وكانت شركة “رايثيون” الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أن البحرين وافقت على شراء أنظمة “باتريوت” للدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وتقدر الصفقة، حسب التقارير الإعلامية الأمريكية، بـ 2.47 مليار دولار مع إمكانية توريد معدات إضافية ستزيد من قيمة الصفقة حتى تصل إلى 6 مليارات دولار.

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