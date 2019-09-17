السيد الخامنئي: لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة

رفض قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي الثلاثاء، احتمال إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في وقت أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني رغم تهديداته لطهران.

وصرّح السيد الخامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي إن "هناك إجماع لدى كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أنه لن تُجرى أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان".

وقال سماحته "المسؤولون الإيرانيون لن يتحدثوا مطلقا مع أمريكا... هذا جزء من سياستهم (أمريكا) للضغط على إيران... سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واعتبر سماحته أن "تكرار طرح التفاوض من قبل الأمريكيين خدعة لفرض مطالبهم والبرهنة على تأثير الضغوط القصوى"، مؤكدا أن "سياسة الضغوط القصوى ليس لها أدنى قيمة وجميع المسؤولين الإيرانيين يعتقدون بعدم التفاوض مع أمريكا".

وأضاف سماحته أن "العدو فعل كل ما كان باستطاعته لكنه لم ولن يحقق شيئا والشعب الإيراني سينتصر على الأعداء لاسيما أمريكا" وتابع قائلا: "على الجميع أن يعلموا بأن الخديعة هي هدف الأمريكيين من تكرار موضوع التفاوض مع إيران".

وكات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس لديه أي خطط على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بأن اللقاء مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يتم إلا في إطار مجموعة "5+1" في حال أوقفت واشنطن حربها الإقتصادية ضد طهران.