روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب وأنه لا بد من دعم دمشق من أجل إعادة الاستقرار في البلاد.

ونقل التلفزيوني الإيراني عن روحاني قوله قبيل قبل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول الأزمة السورية: "موقف الولايات المتحدة الأمريكية يدعم الإرهاب في سوريا"، مضيفاً بقوله "أكدنا أن سوريا ومصيرها بيد شعبها ولابد من دعم دمشق لإعادة الاستقرار في البلاد".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا تريد أن تعلن الحرب أو أن تصعد التوتر.. مشيرا إلى أن وجود أمريكا في سوريا غير قانوني.

وأشار الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن لغة الإدارة الأمريكية تفتقد إلى الخبرة.. "وهم حديثو العهد بالسياسة".

وحول الوجود الإيراني في سوريا قال الرئيس روحاني في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام: وجودنا مستمر في سوريا لمكافحة الإرهاب.. ولن نخرج إلا بطلب من الحكومة السورية.

وبدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة مجلس الأمن التي ترأسها وناقشت مسألة نزع الأسلحة النووية: "إن النظام الإيراني رأس حربة في نشر الإرهاب… ولا يجب أن يسمح له بحيازة السلاح النووي".

وأكد ترامب على أن "أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع إيران".