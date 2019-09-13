عمدة اسطنبول يتعرض لموقف محرج بسقوطه ارضا امام اردوغان

تعرض عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لموقف محرج، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رؤساء البلديات الكبرى بقصر الرئاسة في العاصمة أنقرة.

وقالت تقارير صحفية، إن الكرسي المخصص لأكرم أوغلو انكسرت إحدى أرجله مما أدى إلى وقوعه على الأرض.

واشارت الى أن أردوغان علق على سقوط إمام أوغلو، ساخرًا: إن "ما فعلتَه إسراف، لقد كسرتَ رجل الكرسي، عليك أن تدفع ثمنه". فرد إمام أوغلو: "سأجلس المرة القادمة بشكل أفضل، سيدي الرئيس".

يذكر أن أكرم إمام أوغلو المنتمي ل‍حزب الشعب الجمهوري المعارض، يواصل فضح ملفات الفساد والإسراف والنفقات غير المبررة التي كانت تنفق في الفترة التي سيطر فيها حزب العدالة والتنمية على رئاسة بلدية إسطنبول منذ 17 عاما.

وقد تناول موقع "سامانيولو" التركي الحادثة في خبر تحت عنوان: "هل ما تعرض له إمام أوغلو من مؤامرات السراي!"، في إشارة منه إلى احتمالية تدبير الحادثة.