ترامب: شعري أفضل من شعر أقران في مثل سني

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بأن شعره "أفضل كثيرا" من شعر أقرانه في العمر نفسه.

وفي كلمته أمام حشد من الناخبين في فاييتفيل بنورث كارولاينا، مزح ترامب بشأن شعره الشهير قائلا "ربما لا يكون عظيما" ولكن في عمر 73 عاما فهو في حال أفضل من كثير من أقرانه.

وزعم ترامب أنه كان سيصبح "فخورا للغاية" بتنظيم تجمع في الهواء الطلق وسط أمطار لكي يحضر أشخاص بعدد أكبر ويرون شعره وهو مبتل، ولكنه في الأقل كان سيثبت أنه حقيقي، على حد قوله.