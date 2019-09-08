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وزير النفط: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج وسنباشر بذلك في تشرين الاول


اكد وزير النفط ثامر عباس الغضبان، الاحد، ان العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج، مؤكدا انه سيتم المباشرة بالتخفيض في تشرين الاول المقبل.

وقال الغضبان في بيان له قبل مغادرته الى دولة الامارات العربية لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن اوبك لمراقبة الانتاج الذي يعقد نهاية الاسبوع الحالي ان "اجمالي انتاج العراق سيكون خلال فترة الأيام المقبلة اقل مما تم انتاجه خلال الأشهر الماضية، مشيرا الى اضطراره لرفع الانتاج بسبب اشهر الصيف لزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية".

واضاف الغضبان ان "العراق سيبدأ بخفض الانتاج الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني عام 2018، اعتبارا من هذه الأيام وخاصة في شهر تشرين الاول القادم، حيث ستبدا فعاليات صيانة المصافي بالاضافة الى انخفاض الاستهلاك المحلي بسب اعتدال المناخ وعليه سيترتب ايضا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام".

واشار الغضبان الى ان "هناك مباحثات جدية وصلت الى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول تنظيم الانتاج والتصدير في الاقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية"، معربا عن امله "التوصل الى سياسات وخطط موحدة يكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فيما يخص عملية تنظيم التصدير بحيث يؤدي الى تعظيم الموارد المالية وهذا سوف يساعدنا بأن يلتزم العراق بحصته حسب ما متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول "اوبك" وخارج "اوبك".

 

ويتراس وزير النفط وفد العراق المشارك في عدة فعاليات خلال هذا الاسبوع في الامارات تبدأ ب‍المؤتمر العالمي للطاقة بالتزامن معه ايضاً فعاليات للمنتدى العالمي للطاقة يتبعها اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج وهذه اللجنة مشتركة بين الدول المنتجة في اوبك والدول المتحالفة معها من خارج منظمة اوبك .

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