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الرئيس الجزائري يؤيد مقترح تنظيم انتخابات في أقرب الآجال


أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أن مقترحات "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" تعد "ضمانات كافية" لتنظيم انتخابات رئاسية.

وقال بن صالح بعد استقباله أعضاء الهيئة التي يقودها كريم يونس، إن هناك تقاربا في وجهات النظر حول تنظيم رئاسيات "في أقرب الآجال".

وشدد الرئيس، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي، على أن الدولة ستفي بما تعهدت به من عدم التدخل في مسار الحوار بين القوى السياسية ولجنة الحوار.

واستقبل بن صالح، في وقت سابق من اليوم، أعضاء "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" التي قدمت له تقريرها الخاص عن لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني.

وتتوافق رؤية الرئيس الجزائري ولجنة الحوار مع رؤية قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الذي دعا بدوره في العديد من المرات لتنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية.

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