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ظريف يوصي الاطراف المتنازعة في افغانستان بضبط النفس ووقف اراقة الدماء


اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضرورة خروج المحتلين من افغانستان على وجه السرعة واوضى الاطراف المتزاعة في هذا البلد بضبط النفس ووقف قتال الاشقاء .

واعرب ظريف عن قلقه من الاوضاع الجارية في افغانستان وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحذر من ان الاجانب والغزاة قد يستغلون الاوضاع الجديدة في هذا البلد ويبداوا مرحلة جديدة من المذابح واراقة الدماء في افغانستان.

واوضح ظريف :من وجهة نظرنا انه يتعين على المعتدين والمحتلين ان يقبلوا بالهزيمة وان يتركوا افغانستان على وجه السرعة.

وافاد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو جميع الاطراف المتنازعة الى ضبط النفس ووقف قتال الاشقاء وان يكفوا بجدية عن اراقة دماء الابرياء والمدنيين وصولا الى اتفاق لوقف دائم لاطلاق النار وتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال ظريف في الختام ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن احترامها سيادة افغانستان تؤكد ضرورة يقود ابناء الشعب الافغاني عملية المصالحة وتعلن استعدادها لإطلاق مبادرة إقليمية إلى جانب جيران افغانستان  والحكومة الافغانية  وجميع المجموعات في هذا البلد للتشاور والتفاوض من اجل وقف سفك دماء الأبرياء وتسهيل التوصل إلى اتفاق دائم مع جميع الأطراف المتنازعة في أفغانستان وبذل ما بوسعها في هذا المجال بصدق وحيادية .

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