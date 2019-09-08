رئيس القضاء الايراني: المدافعون عن مراقد أهل البيت (ع) من ثمار نهضة عاشوراء

أشاد رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله ابراهيم رئيسي بالمدافعين عن مراقد أهل البيت (ع) وعدّهم من ثمار نهضة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام.

وقال رئيسي، في كلمته خلال مراسم عزاء سيد الشهداء الامام أبي عبد الله الحسين عليه السلام والتي أقيمت بحضور كوادر السلطة القضائية اليوم الاحد، إنه إن لم يكن الجيل الثالث والرابع للثورة أقوى وأشد بصيرة من الجيل الاول فإنه ليس أضعف منه بالتأكيد.

وأضاف: إن المطالب المكررة للشبان في المشاركة بجبهات المقاومة وشجاعتهم في سوح الدفاع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام تعد من أجمل صور نتائج نهضة عاشوراء في العصر الحاضر.

وتابع: إن أيام عاشوراء تعد فترة مناسبة لتحقيق النمو والتكامل والارتقاء البشري حيث تنشط خلالها قوتي الانسان الشعورية والعقلانية بشكل متزامن وهذه الآصرة بين العقل والمشاعر بمثابة فرصة لانظير لها لنمو الانسان وتكامله.