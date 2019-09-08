ظريف يدعو الوكالة الذرية لاداء مهامها بمهنية وحيادية

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاداء مهامها بمهنية وحيادية.

وخلال استقباله اليوم الاحد في طهران المدير العام الموقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كرنل فروتا، اشار ظريف الى التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة والذي افضى الى العديد من تقارير الوكالة المؤكدة لتنفيذ الاتفاق النووي من قبل ايران، مؤكدا ضرورة التزام المبادئ المهنية والحفاظ على السرية وتنفيذ المهام بصورة حيادية من جانب الوكالة.

واعتبر وزير الخارجية الايراني كذلك اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية في خفض التزاماتها النووية ازاء عدم تنفيذ الالتزامات من قبل الاطراف الاوروبية، بانها تاتي في اطار الفقرة 36 من الاتفاق النووي.

من جانبه اشار المدير العام الموقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنل فروتا خلال اللقاء الى جهود الوكالة لبناء الثقة، مؤكدا تنفيذ الوكالة انشطة التحقق من الصدقية بصورة مهنية وحيادية.

وكان المدير العام الموقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد التقى صباح اليوم الاحد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي.