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طهران توجه انتقادا حادا لأوروبا: التزامكم بعدم الالتزام أم بانتهاك الوعود!


قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده قررت ألا يكون تطبيق الاتفاق النووي من طرف واحد فقط.

وأكد صالحي خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كرونيل فيروتا، الذي يزور طهران اليوم الأحد، أن إيران ستتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب على غرار الخطوات الثلاث، التي أعلنتها سابقا، إذا بقي الاتفاق يطبق من طرف واحد.

واتهم صالحي الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الموقع سنة، 2015 بعدم الالتزام والوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاقية.

 وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه كان ينبغي على أوروبا أن تملأ الفراغ الناجم عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وأعرب صالحي عن استغرابه من تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي قال إن أوروبا ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت به إيران، مضيفا: "تتحدث عن التزام أوروبا بماذا؟ التزامكم بعدم الالتزام أم التزامكم بانتهاك الوعود؟".

من جانبه أكد المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة ترغب في مواصلة التعاون مع إيران، مشيرا إلى أنها ستواصل نهجها المستقل والحيادي والمهني في التعامل مع طهران.

وأوضح فيروتا أن مهمة الوكالة التحقق من تطبيق إيران للاتفاق النووي.

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