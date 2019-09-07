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إيران: احتمال لقاء ترامب مع روحاني في نيويورك "نبأ مزيف"


وصفت إيران التقرير الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام، بشان احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، بأنه "نبأ مزيف".

ونفى المتحدث باسم الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، ما أوردته تقارير إعلامية، حول احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، نقلت في وقت سابق، عن مصدر في الحكومة الأمريكية، مزاعمه بأن واشنطن قدمت اقتراحا لعقد اجتماع بين روحاني وترامب على هامش الاجتماع.

وقال "ميريوسفي" حول تقرير كيودو، بأن "هذا خبر مزيف، ولم نتلق هذا الطلب ولا توجد إمكانية لعقد اجتماع بين الرئيسين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أعلن أن اللقاء بين رئيسي إيران والولايات المتحدة غير ممكن حتى تعود واشنطن لتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.

ونقلت قناة "إيريب"، عن "ظريف" قوله: "لقد قلت خلال زيارتي إلى بياريتز إنه لا يمكن أن يعقد لقاء بين رئيس إيران وترامب. لن يكون هناك لقاء ولا مفاوضات حتى تعود الولايات المتحدة إلى صيغة "5+1" وتنفذ التزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة".

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر أيلول الجاري.

وقال ترامب خلال لقاء صحفي، ردا على سؤال بهذا الشأن: "كل شيء ممكن".

ومن المقرر أن يتحدث ترامب في اليوم الأول من دورة الجمعية، في 24 أيلول، فيما سيأتي خطاب روحاني في 25 من الشهر نفسه، بعد خطاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر من 100 رئيس، وحوالي 80 من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية، كما سيلقي الضيوف كلماتهم كجزء من المناقشة العامة في الفترة الممتدة من 24 إلى 30 ايلول. وسيمثل روسيا وزير الخارجية، سيرغي لافروف.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفضه شروط طهران لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين.

وقال ترامب للصحفيين: "يريدون المفاوضات ويريدون التوصل إلى صفقة، ولدى إيران إمكانيات هائلة، وواشنطن لا تسعى لتغيير النظام".

وردا على سؤال صحفي، كيف يقيم طلب إيران من الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق نووي لبدء المفاوضات، أجاب ترامب إن الإيرانيين يتحدثون عن رفع العقوبات، "يقولون إنهم لن يبدأوا المفاوضات حتى نقوم بعدد من الأمور، مثل رفع العقوبات، لكن هذا لن يحدث".

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