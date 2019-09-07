الصفحة الدولية

وزير الدفاع الأمريكي يحذر من نفوذ الصين وروسيا اقتصاديا وأمنيا


دعا وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الحلفاء الأوروبيين ليكونوا قلقين تجاه "التهديدات الاقتصادية والأمنية المتزايدة" لكل من الصين وروسيا.

وزعم إسبر، في تصريحات صحفية خلال زيارته ل‍لندن، أنه "من الواضح جدا أن روسيا والصين تريدان الإخلال بالنظام الدولي باستغلالهما لحق النقض (الفيتو) ضد القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية للأمم الأخرى".

وأضاف: "أود أن أحذر أصدقائي في أوروبا، هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة بحيث لا تتأثرون بها".

وفي سياق آخر، التقى إسبر في نفس اليوم بنظيره البريطاني بن والاس، وسط أزمة حول تصميم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من نفوذ الصين وروسيا اقتصاديا وأمنيا
الأمن المصري يعتقل 25 عنصراً من "الأخوان المسلمين"
إيران: بدأنا أمس بتنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتنا النووية
السجن 10 سنوات لمعارضة تركية أدينت بإهانة أردوغان
إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج
مجلس الأمن القومي الإيراني: استطعنا إبطال مفعول سياسة العقوبات الأمريكية
الحرس الثوري: أمنية ترامب التفاوض عدة دقائق مع أحد المسؤولين الإيرانيين
أول خطوة من وكالة الطاقة الذرية بعد إعلان إيران وقف جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي
ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تفرغ حمولتها في ميناء سوري
شركة عقارات تابعة لكوشنر ترفض تسوية في قضية إساءة معاملة مستأجرين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 324.68
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1176.47
ريال يمني 4.72
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك