ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تفرغ حمولتها في ميناء سوري

نشرت تقارير إعلامية عديدة معلومات مفادها أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" أفرغت حمولتها في ميناء سوري.

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاي تقريرا حصريا، ينقل فيه معلومات أن ناقلة النفط الإيرانية أفرغت نحو 55% من حمولتها في ميناء سوري.

ورفض التقرير، الذي أعادت وكالتي "فارس" و"تسنيم" الإيرانيتين نشره، ذكر اسم الميناء السوري، واكتفى بالقول إن الشحنة التي تم تفريغها تقدر بنحو 2.1 مليون برميل نفط خام.

وكانت سلطات جبل طارق البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية "غريس 1" (حاليا تسمى أدريان داريا 1)، التي ترفع علم بنما، في 4 يوليو/ تموز، للاشتباه في أنها تنقل النفط الإيراني إلى سوريا، متجاوزةً عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان على متن السفينة 28 من أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون من الهند وباكستان وأوكرانيا.

إلا أنه في 15 أغسطس، تم إطلاق سراح السفينة، لكن بعد يومين أصدرت محكمة أمريكية أمرًا بالقبض على الناقلة وطالبت بمصادرة كل النفط و995 ألف دولار على متنها، ورفضت سلطات جبل طارق الطلب.