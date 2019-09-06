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السلطات الكويتية تلقي القبض على مصريين جدد على علاقة بـ"خلية الإخوان"


ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على مجموعة جديدة من المصريين على علاقة بما يعرف بـ"خلية الإخوان"، المطلوب تسليمهم للسلطات المصرية.

ذكرت جريدة "الراي" الكويتية أن مصريين تداولوا أنباء عن أن من بين المصريين الموقوفين (خ.م) و(أ.ع) و(م.م)، وأن التحقيقات مع أعضاء الخلية في مصر كشفت عن أسماء جديدة من المتعاونين معها في الكويت، بعضهم غادر إلى دول أخرى تتواصل السلطات المصرية معها لتسلمهم.

في السياق ذاته، جددت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، حبس 8 عناصر إخوانية من الخلية ذاتها على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتحويل أموال لفترة طويلة، لاستخدامها في تمويل عمليات إرهابية داخل مصر.

وجدد عناصر الخلية الاعتراف بأن مجموعة من المصريين دخلت الكويت بجوازات مزورة، تم إعدادها في الدول التي قدموا منها، ومن خلال قيادات إخوانية في الخارج، كما أدلوا بأسماء جديدة داخل مصر، ساهمت في عملية تلقي التمويلات المالية، وتحويلها لعناصر أخرى.

من جانبه، أدلى طارق القوني، السفير المصري لدى الكويت، بحديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية تطرق خلاله لمسألة قيام السلطات الكويتية بتسليم خلية إرهابية إلى القاهرة.

وصرح القوني بأن الكويت وقفت وتقدم الدعم الكامل لمصر في مواجهة الإرهاب، وخير مثال على ذلك تسليم أعضاء الخلية الإرهابية إلى مصر وهذا يعكس حجم التعاون الأمني القائم بين البلدين والذي يشمل جوانب عديدة، والموضوع ليس الآن بل منذ فترة طويلة، فهناك تعاون كبير بين البلدين في هذا المجال.

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السلطات الكويتية تلقي القبض على مصريين جدد على علاقة بـ"خلية الإخوان"
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