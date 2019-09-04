روسيا والهند تعتزمان مواصلة تعاونهما الاقتصادي مع إيران رغم العقوبات الأمريكية

أكد بيان مشترك عقب قمة عقدت اليوم بين رئيسي روسيا والهند، أن موسكو ودلهي تؤيدان استمرار التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران، وتعلنان أهمية تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة معها.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بيانهما المشترك عقب القمة التي عقداها اليوم في مدينة فلاديفوستوك الروسية: "تدرك الأطراف أهمية التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني لضمان السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتؤكد من جديد الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2231" الذي اعتمد هذه الخطة رسميا (اتفاق إيران النووي).

وأضاف البيان: "ينبغي حل القضايا المتعلقة به (اتفاق إيران النووي) سلميا من خلال الحوار. وعبرت الأطراف عن عزمها على مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة مع إيران".