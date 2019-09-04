مفاوضات بين أنقرة وموسكو حول مقاتلات Su-35 وSu-57 الروسية

كشف دميتري شوغايف رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، أن روسيا وتركيا تبحثان صفقات محتملة لتزويد أنقرة بمقاتلات Su-35 أو Su-57 الروسية.

وقال شوغايف اليوم الأربعاء: “لم تقدم تركيا طلبا رسميا لروسيا حتى الآن بشأن شراء مقاتلات روسية من الجيل الخامس Su-57، لكن المشاورات ذات الصلة قد بدأت بالفعل”.

وأضاف: “في هذا الصدد، من السابق لأوانه الحديث عن نوع من مفاوضات العقود” مشيرا إلى أن “المشاورات قد بدأت بشأن مقاتلات Su-35، كموضوع إضافي”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أنه يجري محادثات مع روسيا لشراء الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس Su-57 وأضاف أنه يعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المشاريع مع روسيا في المستقبل.

وقال أردوغان للصحفيين عقب زيارته روسيا مؤخرا: “المفاوضات حول Su-57 جارية وستستمر. سيبقى ممثلو وزاراتنا في روسيا بعد ماكس MAKS-2019، وسيعملون هناك. سنتصرف، بعد أن وضعنا على طاولة المفاوضات شروطنا على القروض والإنتاج المشترك. إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن تسليم طائرات F-35 سوف نبحث عن البديل”.

وجاء هذا البيان بعد أن ذكرت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني أن أردوغان أبدى اهتماما أيضا بأحدث طائرة مقاتلة من طراز “ميغ 35” فضلا عن مناقشة إمكانية شراء مقاتلات Su-35 أو Su-57.