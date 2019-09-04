في السودان... إلغاء كل القوانين التمييزية بحق النساء وإنصافهن في الحكومة

كشف مصدر مطلع أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اختار 14 وزيرا ثلثهم من النساء وبينهم امرأة للخارجية في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بعمر البشير في نيسان الماضي.

وتضم الحكومة أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية تسببت في احتجاجات استمرت شهورا ضد البشير وزادت حدتها خلال الشهور الماضية.

وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير، إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية

مضيفا أن إبراهيم البدوي المدير الإداري منذ عام 2017 لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له اختير وزيرا للمالية.

يذكر أن بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وقّع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى إعلانا دستوريا، ينظم حكم البلاد في الفترة المقبلة، ويؤسس لتشكيل مجلس سيادي يقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفا وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.