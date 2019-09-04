وزير النفط يضع حجر الأساس لمشروع مجمع غاز البصرة الطبيعي

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الأربعاء، على المضي قدماً في تنفيذ الوزارة لخططها الرامية الى الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليص نسبة الحرق والطاقة المهدورة إلى الحد الأدنى.

وقال الغضبان خلال وضع حجر الاساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي (Basrah-NGL) في محافظة البصرة، بحسب بيان إن "هذا المشروع يعزز من قدرة شركة غاز البصرة من استثمار مانسبته (40%) من انتاج الغاز في حقل ارطاوي وصولاً إلى رفع معدلات الانتاج للشركة من الغاز المستثمر إلى (1.4 ) مليار قدم مكعب قياسي باليوم من جميع الحقول المستثمرة في جولة التراخيص الأولى وهي (الرميلة الشمالية، الزبير، غرب القرنة /1)".

وأضاف، أن "المشروع يعد من المشاريع الواعدة المهمة لتعزيز الانتاج الوطني من الغاز لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية وبما يحقق توليد (1500 ) ميكا واط، إضافة الى زيادة معدلات انتاج الغاز السائل ( LPG )، الذي بدوره سيُسهم بتحقيق ايرادات مالية من خلال تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، فضلاً عن التقليل من التلوث البيئي وإيقاف حرق الغاز بنسبة كبيرة".

ولفت الغضبان، إلى أن "المشروع سيدعم المحتوى الوطني الذي نؤكد عليه دائماً"، مشيراً إلى "زيادة نسبة التعاقدات مع القطاع العام والخاص كمقاولين رئيسيين، فضلا عن استخدام الايدي العاملة العراقية".