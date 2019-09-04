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بعد هزيمته.. رئيس الوزراء البريطاني يتجه لانتخابات مبكرة


أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الثلاثاء، عزمه الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

ويأتي ذلك بعدما وافق النواب في مجلس العموم البريطاني على مذكرة ترمي لتأجيل الخروج المقرر ل‍بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وأقرّ مجلس العموم النصّ بأغلبية 328 صوتاً مقابل 301، وقد كان لافتا تصويت 21 نائباً محافظاً على المذكرة، خارجين في ذلك على رغبة جونسون، الذي تعهّد إخراج بريطانيا من الاتحاد باتفاق أو من دونه في نهاية الشهر المقبل.

وكان جونسون خسر في الصباح أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه، والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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