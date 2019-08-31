الرئيس الأفغاني يعلن صد هجوم لـ"طالبان"الارهابي على مدينة شمالي البلاد

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، السبت، عن صد هجوم شنته حركة طالبان الارهابية من عدة اتجاهات على مدينة قندوز شمال أفغانستان.

ومدينة قندوز، مدينة استراتيجية تقع في شمال أفغانستان وتعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي قوله، إن "المئات من مقاتلي طالبان قتلوا خلال محاولاتهم السيطرة على قندوز".

وأكد على أن "الوضع تحت السيطرة ولا تزال عمليات التمشيط جارية".

وقال مسؤولون إن الهجوم بدأ الجمعة، حين تقدّم ارهابيون من طالبان باتجاه المدينة المجاورة للحدود مع طاجيكستان انطلاقاً من اتجاهات عدة.

وأعلنت طالبان إنها سيطرت على عدة مبان مهمة، فيما شنت القوات الجوية الأفغانية خمس غارات على الأقل، فيما أكد مسؤولون في قوات الأمن الأفغانية أن لديهم ما يكفي من العناصر على الأرض لصدّ الاعتداء.

وقال غني في بيان "هاجمت طالبان قندوز اليوم واستهدفت المدنيين وتسببت بأضرار في منازلهم".

وأضاف "لقد أرادوا خلق أجواء من الخوف في المدينة" لكن "قواتنا الأمنية الشجاعة تمكنت من صد هجومهم".