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الكويت: القبض على مصري تهجم على المارة بساطور


ألقت قوات الأمن في الكويت القبض على مواطن مصري، تهجّم على المارة في أحد شوارع محافظة حولي بساطور.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن المتهم كان يحمل في يده، وطارد به المارة، وينتظره عدد من القضايا المسجلة بحقه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود مشاجرة في شارع ابن خلدون في منطقة حولي، فانتقلت على الفور دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث اكتشف عناصرها غياب مشهد المشاجرة، واتضح لهم أن هناك شخص واحد بحالة هستيرية يحمل في يده ساطور ويعمد إلى التهجّم على المارة في الشارع".

وتابع "الأمنيون سيطروا على المتهجّم الذي اتضح أنه أصاب نفسه بجرح قطعي، استدعى نقله إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج، حيث اضطر الفريق الطبي إلى إخضاعه لغُرز".

وأوضح أن "الأمنيين، وبالتدقيق على هوية المتهجم، تبيّن لهم أنه مصري من مواليد 1985، وبالانتقال به إلى المخفر بعد تلقيه العلاج، للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، تقدّم ثلاثة أشخاص أفادوا بأنهم تعرضوا للهجوم من قبل الموقوف وسجّلوا بحقه قضايا".

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