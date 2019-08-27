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هذا ما قاله ظريف عن اللقاء بين روحاني وترامب


اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مسالة اللقاء بين الرئيس الايراني حسن روحاني والاميركي دونالد ترامب بانه امر غير متصور.

وقبيل مغادرته بكين في ختام زيارته للصين قال ظريف بشان تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول استعداده لاستضافة روحاني وترامب لاجراء محادثات ثنائية بينهما: ان الحكومة الاميركية وترامب قوضا اتفاقا تم التوصل اليه اثر مفاوضات طويلة (بين ايران ومجموعة 5+1) وان المطلوب الان هو عودة اميركا لتنفيذ الاتفاق.

واضاف، اننا لم نر لغاية الان مؤشرا لافتا من الحكومة الاميركية.

واضاف وزير الخارجية الايراني، ان ما بحثت بشانه في باريس ومن ثم في بياريتس هو كيف يمكن الحفاظ على الاتفاق النووي من خلال تنفيذ التزامات الطرفين، وكيف يمكن العودة للظروف السابقة بعد ان خفضت ايران التزاماتها وفق المادة 36 من الاتفاق النووي بعد ان نفذت جميع التزاماتها في اطار الاتفاق على مدى الاعوام الماضية رغم خروج اميركا من الاتفاق النووي وتقاعس الاتحاد الاوروبي عن تنفيذ التزاماته.

وقال، لقد اجرينا محادثات جيدة بشان الالتزامات التي ينبغي للاتحاد الاوروبي تنفيذها.

وصرح ظريف: للاسف ان الأوروبيين بحاجة إلى تراخيص من الولايات المتحدة من أجل تنفيذ التزاماتهم، والتي في رأينا لا تمثل ظروفا جيدة لمستقبل العلاقات الدولية، اي ان تكون الدول المستقلة بحاجة إلى إذن من دول اخرى لتنفيذ إجراءاتها القانونية.

واضاف: ان ما جرى من محادثات بين الاميركيين والفرنسيين هو شان يخصهم ولقد اعلنت خلال زيارتي رسميا بانه سوف لن يكون هنالك اي لقاء مع المسؤولين الاميركيين كما قلنا بان اللقاء بين الرئيس روحاني وترامب امر غير متصور الى ان تعود اميركا الى مجموعة "5+1" ونفذت الاتفاق النووي وحتى في هذه الحالة سوف لن تكون هنالك مفاوضات ثنائية.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني قام خلال الفترة الاخيرة بزيارة العديد من الدول وهي قطر والكويت والدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج اضافة الى فرنسا التي زارها مرتين ليبدا بعدها جولة اسيوية تشمل الصين واليابان وماليزيا.

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