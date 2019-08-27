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السودان: قوى الحرية والتغيير تسمي 59 مرشحًا وزاريًا


قرّرت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، اليوم الثلاثاء، تسمية ٥٩ مرشحاً لـ١٦ وزارة، مع تسمية ٤ مرشحين لمجلس التعليم العالي، و٥ لمجلس الإعلام.

وأنهت القوى، صباح اليوم، اجتماعاً استمرّ لأكثر من ١٠ساعات لحسم الترشيحات، وسط تسريبات عن وقوع خلافات بين مكونات التحالف الذي قاد الثورة السودانية، في ديسمبر الماضي.

ومن أبرز الأسماء المرشحة إبراهيم البدوي لوزارة المالية، وعمر قمر الدين للخارجية، والإسهام سنهوري للعدل، ومدني عباس لشؤون مجلس الوزراء، وفيصل محمد صالح لمجلس الثقافة والإعلام.

وقال محمد ضياء الدين، القيادي في “الحرية والتغيير” إنّه سيسلّم القوائم المرشحة لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيداً لاختيار اسم للمنصب من قائمة كل وزارة.

وأدى حمدوك، الذي رشحته “الحرية والتغيير” لرئاسة الوزراء، اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، تمهيداً لتسلّم مهامه بصورة رسمية، وسبقه لذلك، أداء اليمين، لكل من رئيس وأعضاء المجلس السيادي، وكلها خطوات تأتي في سياق بناء هياكل السلطة الانتقالية التي ستدير البلاد لمدة 39 شهراً.

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