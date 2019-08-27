بيوتش.. رحيل المهندس الذي حلق بفولكس فاغن في سماء العالمية

توفي أمس الاثنين الملياردير النمساوي فرديناند بيوتش (82 عاما)، الرئيس الأسبق لمجموعة "فولكس فاغن" العالمية، والذي حول مصنع سيارات عادي إلى أحد أقوى مصانع السيارات على المستوى العالمي.

وقالت مصادر إعلامية في فيينا إن الملياردير النمساوي كان يتناول طعام العشاء مع زوجته في أحد المطاعم الفاخرة في بافاريا في ألمانيا، قبل أن يسقط فجأة مغشيا عليه ويفارق الحياة، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة يائسة لإسعافه.

واحتل بيوتش صدارة أغنى أغنياء النمسا بثروة تقدر بـ38 مليار دولار، وهو شريك رئيسي في مجموعتي "فولكس فاغن" و"بورش" للسيارات.

وبدأ بيوتش حياته المهنية مهندسا ميكانيكيا في شركة "بورش"، ثم تحول في وقت لاحق إلى شركة "أودي"، ويرجع له الفضل في تطوير محركات سيارات "مرسيدس".