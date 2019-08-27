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المعارضة البريطانية تتفق على عدم الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق


أعلنت أحزاب المعارضة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها اتفقت على العمل معا من أجل محاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

واستضاف زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، محادثات مع الحزب الوطني الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين وحزب الخضر والمجموعة المستقلة من أجل التغيير، لمناقشة التكتيكات لمنع خروج لندن من الاتحاد بدون اتفاق.

وقالت الأطراف في بيان مشترك بعد الاجتماع إن “المشاركين اتفقوا على الحاجة الملحة للعمل معا لإيجاد طرق عملية لمنع بريكست من دون صفقة، بما في ذلك إمكانية إصدار تشريعات والتصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون.

ويعود البرلمان البريطاني من العطلة الصيفية الأسبوع المقبل، ويستعد لخوض معركة مع جونسون، الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون اتفاق خروج.

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المعارضة البريطانية تتفق على عدم الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق
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