باكستان تعتزم غلق المجال الجوي على الحدود الهندية

أعلنت باكستان، الثلاثاء، إنها تدرس حالياً غلق المجال الجوي على الحدود مع الهند، بسبب إلغاء الأخيرة الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد حسين في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "رئيس الوزراء يدرس الإغلاق الكامل للمجال الجوي للهند".

وأضاف أن "هناك اقتراحاً بالحظر الكامل على استخدام الطرق البرية للتجارة الهندية إلى أفغانستان في اجتماع مجلس الوزراء، والإجراءات القانونية لهذه القرارات قيد الدراسة".

واختتم تغريدته بقوله "مودي، لقد بدأنا".

وكان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند وقع في الـ5 من آب الجاري مرسوماً بإلغاء الوضع الخاص بإقليم جامو وكشمير، وتم إقرار مشروع قانون بهذا الصدد من قبل البرلمان.