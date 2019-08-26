مساعد وزير الدفاع: ايران تسعى لتصدير منتجاتها الجو فضائية

اعلن مساعد وزير الدفاع ورئيس منظمة الصناعات الجو-فضائية العميد "عبدالكريم بني طرفي" ان ايران تسعى لتصدير منتجاتها وتقنياتها الى الدول الراغبة في ذلك خلال هذه الدورة من معرض "ماكس 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي سيبدا اعماله غدا الثلاثاء في روسيا.

والعميد عبدالكريم بني طرفي الذي يزور حاليا العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في معرض "ماكس 2019" الدولي للطيران والفضاء، اضاف فی تصریح اليوم الاثنين لمراسل ارنا ان جمیع المنتجات التی سنعرضها فی هذا المعرض حصلت على التراخيص اللازمة لتصديرها لاننا نهدف الى التعريف بقدراتنا التصديرية والتباحث مع الدول الصديقة لبيع منتجاتنا باعتبارها منتجات تصديرية.

وتابع: ان ايران لديها الكثير من المنتجات القابلة للتصدير وفي شتي المجالات، لكننا سنعرض فقط في هذا المعرض المنتجات التي يوجد لدينا امكانية تصديرها في الوقت الراهن.

وصرح: نحن نجري حاليا مباحثات مع المسؤولين في روسيا والصين والدول الصديقة الأخري التي لديها علاقات وثيقة مع طهران، خاصة الدول المسلمة وسنتابع خلال لقاءاتنا معهم القضايا التعلقة بالتصدير.

واضاف، "سنعرض نموذجا من طائرة جت تدريبية ونماذج من الطائرات المسيرة وبعيدة المدى الى جانب نماذج من محركات الطائرات في جناح ايران في هذا المعرض".

وسيزور العميد عبدالكريم بني طرفي هذا المعرض الذي ستستمر اعماله لمدة خمسة ايام وسيلتقي على هامشه مع نظرائه من روسيا ودول اخرى.

وتشارك فی هذا المعرض الذي سيقام في مدينة جوكوفسكي، 16 دولة الى جانب ايران.