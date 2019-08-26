الحكومة الايرانية: ليست هناك رغبة للقاء الأميركيين

أكد المتحدث بأسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" انه ليست هناك رغبة للقاء الأميركيين، لافتا الى ان زيارة وزير الخارجية الايراني الى باريس كانت بطلب من الحكومة الفرنسية ولا صلة لها بقمة مجموعة جي 7.

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ان اميركا فشلت في اضعاف قدرة ايران الدبلوماسية، والحكومة الايرانية وظفت كل قدراتها الدبلوماسية لتتمكن في المرحلة الاولى لمواجهة الحظر الاميركي اللاانساني الذي هو مصداق للارهاب الاقتصادي ، وفي المرحلة الثانية الحد من تداعياتها السيئة.

وحول زيارة وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الى فرنسا أمس، اوضح ربيعي: ان زيارة وزير الخارجية ظريف لا صلة لها بقمة مجموعة قمة G7، وليست هناك اي رغبة في ايران للقاء الاميركيين، وليس لنا دور في المحادثات بين الفرنسيين والاميركيين، وهذه الزيارة لم تكن سرية، وتشير معلوماتنا أيضا الى أن الأميركيين كانوا على دراية بهذه الزيارة.

ووصف ربيعي زيارة ظريف الى فرنسا بأنها وسيلة لتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي، مضيفا: ان الزيارة كانت مفيدة لتبادل وجهات النظر والآراء حول حزمة ماكرون في الاتصال الهاتفي مع الرئيس روحاني.

واردف المتحدث بأسم الحكومة الايرانية بشأن زيارة ظريف يوم أمس الى مكان انعقاد قمة G7 في بياريتس، مضيفا: نحن نشطون ولا نلعب في ساحة اميركا.

وتابع قائلا: نحن لا نريد أن نقبل الحظر، هذا هو مصير المجتمع، نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل تأثير الحظر، نحن لا نقبل الحظر البيولوجي.

في جانب اخر من حديثه اعرب المتحدث باسم الحكومة الايرانية عن شكره للصين لدورها في اعادة تصميم مفاعل اراك للمياه الثقيلة.

من ناحية اخرى استنكر ربيعي مهاجمة مراكز الحشد الشعبي في العراق ، وقال: ندين بشدة هذا الاعتداء، يقوم الكيان الصهيوني بهذه الاعتداءات على سوريا ولبنان والعراق كجزء من ممارسته للديمقراطية.

وأضاف : ان المجتمع العراقي قوي بما يكفي للقيام بالرد المطلوب، ونعتقد أن جزءا من تصرفات اسرائيل نوع من التهديد للاستهلاك المحلي.