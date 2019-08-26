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رئيس مجلس الأمة الكويتي يوضح مسألة الوضع الصحي لأمير البلاد


أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات حول مرضه.

وقال الغانم، في سلسلة تغريدات نشرها، مساء الأحد، ردا على تدوينات عديدة تناولت موضوع صحة الأمير: "مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري منذ ثلاثة أيام".

وأضاف الغانم: "ولمن سألني من الأخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا عن ما أكده الديوان الأميري أن سموه بصحة وعافية".

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي: "أنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين ما كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا وألا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة".

وأكد الديوان الأميري الكويتي، يوم 18 أغسطس الحالي، أن الشيخ الصباح، البالغ من العمر 90 عاما، عانى مؤخرا من "عارض صحي" لكنه تعافى منه، إلا أن هذا الإعلان لم ينهي الشائعات حول الموضوع.

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رئيس مجلس الأمة الكويتي يوضح مسألة الوضع الصحي لأمير البلاد
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