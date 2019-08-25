بشكل مفاجئ.. ظريف يصل إلى المدينة التي تعقد فيها قمة مجموعة السبع في فرنسا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، وصول محمد جواد ظريف، إلى مدينة بياريتس الفرنسية، التي تستضيف أعمال قمة مجموعة "G7"، فيما شددت على أنه لن يجري هناك أي لقاءات مع الوفد الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن "ظريف وصل إلى بياريتس بدعوة من نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، لمناقشة المبادرات الأخيرة للرئيسين الفرنسي والإيراني، إيمانويل ماكرون وحسن روحاني".

وأضاف موسوي أن "هذه الزيارة لا تشمل أي مفاوضات أو لقاءات" مع الوفد الأمريكي في قمة مجموعةG7".