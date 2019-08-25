أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران ينفي قصف إسرائيل أهدافاً إيرانية في سوريا

نفى أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، الأحد، شن إسرائيل غارات على أهداف إيرانية في سوريا الليلة الماضية، مهدداً بأن "المقاتلين" في سوريا والعراق سيردون على الإجراءات الأميركية الإسرائيلية في البلدين.

وقال رضائي، في تصريح صحفي بحسب "روسيا اليوم"، إن "مزاعم تل أبيب بشأن غاراتها الأخيرة على إيران كاذبة ولا صحة لها"

وشدد على أن "إسرائيل والولايات المتحدة لا تملكان الجرأة والقوة لمهاجمة المواقع الإيرانية، ولم يلحق أي ضرر بمراكز المستشارين الإيرانيين في سوريا جراء غارات تل أبيب الأخيرة".

وأضاف، أن "الإجراءات الأميركية-الإسرائيلية المشتركة في سوريا والعراق تخالف القانون الدولي"، مهدداً بأن "المقاتلين في هذين البلدين سيردون عليها قريبا".