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ماكرون يخشى "الحرب التجارية" في افتتاح قمة مجموعة G7


قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه يأمل في إقناع قادة مجموعة (G7) بأن يتلافوا الحرب التجارية الجارية الآن، التي تزعزع استقرار النمو الاقتصادي في العالم.

وكشف ماكرون في كلمة نقلت على شاشات التلفزيون أنه يريد إقناع "جميع شركائنا بأن التوترات، وخاصة التوترات التجارية، هي أمر سيء بالنسبة للجميع".

وأضاف "يجب علينا أن ننجح في الوصول إلى وقف للتصعيد لكي نتلافى الحرب التجارية التي تدور رحاها الآن في كل مكان"، مؤكدا على أن دول مجموعة G7 يجب أن تشارك في عملية تنشيط اقتصادي بهدف منع اقتصادات العالم من الوقوع في الركود.

وتابع بالقول: "يجب علينا أن نجد طرقا جديدة لإطلاق تحفيز حقيقي للنمو".

يذكر أن قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى (G7) يجتمعون اليوم بمدينة بياريتز الفرنسية، لمناقشة عدة قضايا، منها مكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية وحل المشاكل السياسية.

وقمة (G7) هي اجتماع سنوي يحضره زعماء مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد تشكلت عام 1975، بينما انضمت كندا إلى المجموعة التي كانت متكونة من ست دول، هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1976، لتكتمل بذلك قائمة الدول السبع.

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