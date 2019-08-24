الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن استمرار ترشح نبيل القروي للانتخابات الرئاسية برغم اعتقاله

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية على لسان رئيسها السبت استمرار ترشح نبيل القروي مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد على الرغم من توقيفه الجمعة بتهمة تبييض الأموال.

وصرح رئيس الهيئة قائلا إنه "ما دامت متوفرة فيه شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية".

وأعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، السبت، أن نبيل القروي مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية في البلاد بالرغم من توقيفه بتهمة تبييض الأموال.

وكان حزب "قلب تونس" الذي يترأسه القروي أعلن الجمعة توقيفه، وهو واحد من 26 مرشحا حازوا على موافقة مبدئية على ترشحهم في الانتخابات المقررة في 15 سبتمبر/أيلول.

وقال مسؤول قضائي إن مذكرة توقيف صدرت بحق القروي وشقيقه غازي بتهم تبييض الأموال.

ويعتبر القروي، منافسا قويا لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، مرشح حزب "تحيا تونس" الذي يملك حظوظا قوية للفوز بالرئاسة.

وأكد بفون أن نبيل القروي "يبقى مترشحا ويبقى اسمه مدرجا في قائمة المترشحين الأولية ثم بقائمة المترشحين النهائية" الساعين للفوز بالرئاسة.

وتابع بفون في تصريحات لمحطة إذاعة موزاييك الخاصة "ما دامت متوفرة فيه شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية".

"القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح ولو أن هناك أحكاما قضائية باتة"

وأوضح بفون أن "القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح ولو أن هناك أحكاما قضائية باتة، إلا إذا شمل الحكم منع الترشح".

ووجهت التهمة إلى القروي في 8 يوليو/تموز بـ"تبييض الأموال" وتم تجميد ممتلكاته وأصوله ومنعه من السفر خارج البلاد إلى اليوم.

وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية بينها قناة نسمة من تغطية الحملات الانتخابية بسبب قيامها ببث "غير قانوني" وغير مرخص.

ويواجه القروي اتهامات باستخدام قناته لتعزيز طموحاته السياسية.

وأثار إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم إلى حد أقر البرلمان في يونيو/حزيران تعديلا للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة، ينص على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية.

غير أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقع على تعديل القانون، تاركا الباب مفتوحا أمام القروي للمشاركة.

وتمكن نبيل القروي في السنوات الأخيرة من تقديم نفسه على أنه رجل الأعمال الناشط في المجال الخيري بتوزيعه إعانات للعائلات والأشخاص الذين يعانون الفقر في المناطق الداخلية من البلاد.